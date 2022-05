Ucraina: a Chmelnyzkyj l'ospedale che curerà traumi guerra

(ANSA) - CHMELNYZKYJ, 07 MAG - Il caseggiato di tre piani è stato già tirato su, ora il cantiere è al lavoro per completare gli interni. A Chmelnyzkyj, al centro dell'Ucraina, aprirà, subito dopo l'estate, il primo centro della Chiesa per curare i militari traumatizzati dalla guerra e anche coloro che resteranno mutilati ed avranno bisogno di riabilitazione. Il progetto è della diocesi di Kamianets-Podilskyi. In realtà il cuore della struttura è un nuovo seminario ma, a partire dal 24 febbraio, la situazione del Paese è cambiata e la Chiesa ha deciso di fare posto, accanto ai locali per i futuri sacerdoti, ad un ospedale che dovrà curare le ferite più profonde della guerra, quelle che lasceranno traumi e disabilità, che richiederanno psichiatri e fisioterapisti. A sostenere la realizzazione del seminario, che per l'emergenza della guerra ospiterà già a settembre le vittime della guerra, quelle che hanno bisogno di cure più lunghe e profonde, c'è anche la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. "Questo è un grande investimento per Acs - spiega il direttore Alessandro Monteduro in questi giorni in missione in Ucraina - e la fondazione, che ha sostenuto il progetto del seminario fin dal 2019, trasferirà, nel mese di giugno, un ulteriore finanziamento di 500mila euro". (ANSA).