Alla Milano Beauty Week presenti oltre 10 mila visitatori

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Si chiude con oltre 10mila visitatori nel Beauty Village di Palazzo Giureconsulti la prima edizione della 'Milano Beauty Week', la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere che per la prima volta dal 3 all'8 maggio ha animato il capoluogo lombardo. L'intera città ha celebrato la bellezza e numerose altre location e spazi commerciali, ma anche luoghi d'arte e di cultura, hanno abbracciato il progetto culturale, per un totale di oltre 900 eventi, che hanno coinvolto più di 100 aziende cosmetiche e più di 100 store e operatori del settore. "I numeri di questa edizione di lancio testimoniano la calorosa accoglienza che la città ha riservato a Milano Beauty Week: un trampolino che senza dubbio ci proietta verso il 2023 con l'ambizione di rendere la settimana della cultura della bellezza e del benessere una ricorrenza collettiva annuale da inserire nel calendario delle week milanesi", le parole di Renato Ancorotti, presidente di 'Cosmetica Italia', organizzatrice dell'evento in collaborazione con 'Cosmoprof' ed 'Esxence'. Tra le iniziative ospitate la Boutique powered by Cosmoprof: la raccolta fondi a scopo benefico ha permesso, grazie alla generosità dei visitatori di raccogliere oltre 17mila euro, che andranno a 'La forza e il sorriso Onlus', il progetto di responsabilità sociale patrocinato da Cosmetica Italia, che con i suoi laboratori di bellezza presenti in tutta Italia aiuta le donne che affrontano il cancro a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse. (ANSA).