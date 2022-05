Ucraina: medico Modena consegna ambulanza a ospedale Leopoli

(ANSA) - LEOPOLI, 08 MAG - Si è realizzata nella tarda mattinata di ieri la missione del medico modenese Paolo Pisani, che dopo aver promosso una raccolta fondi attraverso la onlus da lui fondata nel 2016, la Hesperia Bimbi, ha consegnato all'ospedale pediatrico di Leopoli, in Ucraina, un'ambulanza riempita con medicinali e dispositivi sanitari, oltre ad altri beni di prima necessità. Pisani, pensionato di 68 anni, ha risposto in questo modo ad un appello che aveva lanciato nelle scorse settimane un giovane ematologo di Kiev, il 26enne Alexander Istomin, attualmente trasferito a Leopoli proprio in seguito all'esplosione del conflitto. Pisani è partito insieme ad altri nove volontari da Modena, giovedì scorso. Il convoglio comprendeva altri due furgoni carichi di altre donazioni e un'auto. Dopo un'attesa di otto ore a Medyka, confine polacco-ucraino, i mezzi di Hesperia Bimbi sono entrati in territorio ucraino la notte fra venerdì e ieri. "Siamo felici di aver realizzato questa donazione, sperando che la nostra ambulanza possa servire ai bambini e alle mamme. Devo ribadire i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che all'inizio sembrava impossibile. Penso a Mission Bambini e all'azienda farmaceutica Opocrin, ad esempio". Ringraziamenti sentiti, alla consegna delle chiavi dell'ambulanza, li ha espressi Istomin: "Grazie per il vostro sostegno all'Ucraina e per essere venuti qui. Speriamo di poterci rivedere presto - le sue parole -, augurandoci che ciò non accada ancora in guerra". Fra andata e ritorno il viaggio ha superato i tremila chilometri percorsi. Il convoglio rientrerà a Modena nella serata di oggi. (ANSA).