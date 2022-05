Ex manager Lukoil muore avvelenato durante seduta con sciamano

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Un'altra misteriosa morte tra i miliardari russi: l'ex ad di Lukoil, il miliardario Alexander Subbotin, è morto dopo essersi sottoposto ad un trattamento con veleno di rospo, durante una seduta con uno sciamano a Mytiszcze. Lo riporta il sito polacco Onet, citando una notizia del Moscow Times. Subbotin sarebbe morto lo scorso weekend sottoponendosi, con la moglie, ad un trattamento - cui faceva regolarmente ricorso - che prevedeva delle ferite, provocate da tagli, in cui iniettare veleno di rospo per rafforzare il sistema immunitario. Dopo che si era sentito male lo sciamano e la moglie non hanno voluto chiamare i soccorsi - riportano i media - decidendo di ricorrere ad un sedativo a base di erbe naturali. (ANSA).