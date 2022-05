Sri Lanka, si è dimesso governo

(ANSA) - NEW DELHI, 09 MAG - Il Premier dello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa si è dimesso dall'incarico. Dopo l'annuncio delle dimissioni arriva notizia delle dimissioni dell'intero governo, accompagnata dall'immediata proclamazione di un coprifuoco in tutto il Paese. Il quotidiano di Colombo Daily Mirror informa che venerdì il premier era stato invitato a dimettersi dal presidente, il fratello Gotabaya Rajapaksa, per dare una soluzione all'attuale crisi politica. La nuova fase che si apre nel Paese è critica, senza una chiara soluzione prevedibile, commentano :alcuni osservatori internazionali, secondo i quali "nel Paese adesso può succedere di tutto". (ANSA).