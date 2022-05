Usa: l'edificio della sfera di Capodanno a Ny si rifa il look

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAG - Uno degli edifici più simbolici di New York avrà un nuovo look. One Times Square, il grattacielo sotto gli occhi di milioni di persone ogni Capodanno per la discesa dell'iconica sfera che annuncia il nuovo anno, per i prossimi due anni sarà sottoposto a lavori di ammodernamento che, tuttavia, non fermeranno le celebrazioni del 31 dicembre. Il restauro di One Times Square prevede anche l'apertura di un osservatorio al 19esimo piano. "Il prossimo capitolo di questo edificio - ha detto Michael Phillips, presidente della società immobiliare Jamestown, famosa anche per aver riportato a nuova vita il Chelsea Market - sarà quello di di diventare una nuova destinazione per la prossima generazione nel cuore di Times Square". La riqualificazione prevede anche un museo con la storia del palazzo e della festa di Capodanno. Inoltre per la prima volta dopo anni il grattacielo sarà aperto al pubblico. (ANSA).