Aiea chiede di poter fare un'ispezione a Zaporizhzhia

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - "Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, ci sono oltre 30 mila chilogrammi di uranio e plutonio arricchito e la Aiea non ha accesso all'impianto per verificare lo status di questo materiale. Siamo in contatto con gli esperti russi e il governo russo, che ha il controllo della centrale, e ho detto che devono garantire l'accesso ai nostri ispettori. Ho parlato poi con il presidente Volodymyr Zelensky e ho chiesto alle parti di poter organizzare una missione per verificare che sia tutto in ordine". Lo ha detto Rafael Mariano Grossi, direttore della Aiea (agenzia atomica internazionale). (ANSA).