Disinnesco bomba di aereo a Taggia, mappa interattiva sgomberi

(ANSA) - TAGGIA, 10 MAG - Il Comune di Taggia ha realizzato una mappa interattiva della zona rossa, che domenica prossima, dalle 9 alle 12 circa, dovrà essere completamente sgombra, per consentire il disinnesco della bomba di aereo dissotterrata nel torrente Argentina. La mappa è raggiungibile al seguente link https://goo.gl/maps/TeSAUTFWYzgvK49F7. Le persone che saranno interessate allo sgombero sono circa 12 mila nei comuni di Taggia e Riva Ligure oltre a una piccola parte di Sanremo. "Una volta entrati nella mappa - spiega il sindaco di Taggia Mario Conio - in alto nella barra di ricerca sarà possibile inserire il proprio indirizzo e verificare immediatamente se la propria abitazione o attività si trovano all'interno della zona rossa". Per il 15 maggio, non solo la zona rossa dovrà essere totalmente sgomberata ma sarà anche vietato transitare nell'area da inizio a fine operazioni. Per ulteriori informazioni rimangono, comunque, a disposizione l'indirizzo email emergenza.ordigno@comune.taggia.im.it e il numero 0184/462607 attivo fino a sabato 14 maggio (ore 9-12) e domenica 15 maggio (ore 7-21). (ANSA).