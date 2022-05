Migranti: Fond.Moressa, nel 2021 dall'Italia 7,7 mld rimesse

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Ammontano a 7,7 miliardi di euro le rimesse inviate lo scorso anno dagli immigrati residenti in Italia a sostegno delle famiglie nei Paesi d'origine, un volume complessivo che si avvicina al picco massimo registrato nel 2011 (8 miliardi). Il dato emerge da uno studio della Fondazione Moressa di Mestre su dati della Banca d'Italia Nel 2021 si è registrato un aumento del 12,2% rispetto all'anno precedente e un +46,3% rispetto al 2016. Anche l'incidenza sul Pil torna a crescere, attestandosi allo 0,44%. Il primo Paese di destinazione è il Bangladesh, con 873 milioni (11,3% del totale), seguono Pakistan e Filippine. Calano invece i flussi verso l'Est Europa, in particolare Romania (-8,5%), Ucraina (-8%) e Moldavia (-7,3%). (ANSA).