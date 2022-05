'Ndrangheta: indagati, 'noi a Roma propaggine di là sotto'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto". E' quanto affermano in una intercettazione i soggetti indagati dalla Dda e Dia nel procedimento della Procura di Roma che ha portato oggi all'arresto di 43 persone. L'attività degli inquirenti ha fatto emergere l'esistenza nella Capitale della prima 'ndrina riconosciuta ufficialmente dalla "casa madre " in Calabria. 'Siamo una carovana per fare la guerra', afferma il boss Vincenzo Alvaro, ritenuto dagli inquirenti uno dei due capi della 'ndrina operante a Roma, in una intercettazione agli atti dell'indagine. (ANSA).