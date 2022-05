Parigi, embargo Ue sul petrolio 'è questione di giorni'

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - La Francia si mostra ottimista per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea sul progetto di embargo sul petrolio russo, attualmente bloccato dall'Ungheria di Viktor Orban. Un'intesa è possibile "in settimana", ha detto il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, ai microfoni di LCI. "Penso che ci possa essere un accordo in settimana, ci lavoriamo senza sosta. E' senza dubbio una questione di giorni", ha aggiunto il rappresentante della presidenza di turno francese dell'Ue. (ANSA).