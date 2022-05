Paris Hilton alla Casa Bianca contro gli abusi sui bambini

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Paris Hilton alla Casa Bianca per promuovere la sua causa contro gli abusi sui minori ospito di istituti pubblici o privati. L'ereditiera è stata avvistata nei giardini della Casa Bianca, dove ha incontrato alcuni funzionari dell'amministrazione per farsi portavoce della necessità di difendere i bimbi. Il tema è molto personale per Paris Hilton che ha raccontato, in un documentario, di essere stata abusata fisicamente e a livello emotivo quando era in un collegio per teenager difficili nello Utah. Ad accompagnarla alla Casa Bianca il marito. (ANSA).