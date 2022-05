Ucraina: studio, guerra causa aumento moria delfini Mar Nero

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La guerra in Ucraina potrebbe avere causato un aumento della moria di delfini nel Mar Nero. Ne sono convinti gli scienziati della Turkish Marine Research Foundation (Tudav), stando al Guardian. I ricercatori ritengono che l'aumento dell'inquinamento acustico nel Mar Nero settentrionale, causato da circa 20 navi della marina russa e dalle attività militari in corso, potrebbe aver spinto i cetacei a sud verso le coste turche e bulgare, dove vengono bloccati o catturati nelle reti da pesca in numero insolitamente elevato. Dall'inizio della guerra, la Turchia ha registrato un aumento degli spiaggiamenti del delfino comune (Delphinus delphis) lungo la costa del Mar Nero. Più di 80 animali sono stati trovati morti nel Mar Nero occidentale del paese, cosa che la Turkish Marine Research Foundation (Tudav) ha descritto come "un aumento straordinario". (ANSA).