Usa:chef Mario Batali non colpevole di abuso sessuale e percosse

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Lo chef Mario Batali e' stato giudicato non colpevole di abuso sessuale e percosse riguardo un incidente avvenuto nel 2017 a Boston. Nell'emettere il verdetto, il giudice della corte municipale di Boston James Stanton ha concordato con l'affermazione che l'accusatrice aveva problemi di credibilità. Batali, 61 anni, si era dichiarato non colpevole dalle accuse della donna, secondo cui lo chef l'aveva baciata con la forza e palpeggiata dopo aver fatto un selfie con lei in un ristorante di Boston mentre era ubriaco. L'avvocato di Batali, Antony Fuller, ha detto che la donna aveva motivi finanziari per accusarlo, poiché ha chiesto 50.000 dollari di danni in una separata causa civile. (ANSA).