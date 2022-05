Ecdc-Aesa, stop mascherina obbligatoria su voli dal 16/5

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea. E' quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi pubblicati dall'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall'Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea). La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce e, si legge nelle linee guida, "resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19". (ANSA).