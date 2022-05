Gucci aiuterà le donne nello staff negli Usa per sostenere le spese per l'aborto

Gucci prende posizione sull'aborto dopo la fuga di notizie secondo cui la Corte Suprema si preparerebbe a cancellare dopo quasi 50 anni la storica sentenza «Roe contro Wade». La maison del gruppo Kering è «fermamente convinta che l’accesso alla salute riproduttiva è un diritto umano fondamentale» e per questo «rimborserà le spese di viaggio a tutte le dipendenti negli Stati Uniti che avessero bisogno di accedere a servizi sanitari non disponibili nello stato di residenza».



Attraverso la fondazione Chime for Change, Gucci continuerà poi a sostenere organizzazioni partner che «facilitano l’accesso alla salute riproduttiva e proteggono i diritti umani, specialmente per le persone più vulnerabili», si legge nel comunicato della casa di moda. Gucci ha lanciato Chime for Change con l’aiuto di Salma Hayek e Beyoncè nel 2013 allo scopo di «ispirare la partecipazione in una comunità collettiva e unire i popoli attraverso i confini e le generazioni nella battaglia per la parità di genere». In meno di un decennio la fondazione ha raccolto oltre 19 milioni di dollari per progetti a sostegno di donne, ragazze e bambine in 89 Paesi del mondo.



Se, come viene ipotizzato dopo la pubblicazione della bozza a firma del giudice Samuel Alito, la prossima estate la Corte dovesse fare marcia indietro su «Roe contro Wade», la decisione se proibire o restringere l’aborto tornerebbe ai singoli stati. Secondo un’analisi del think tank pro-choice Guttmacher Institute, in almeno 26 dei 50 stati Usa l’aborto potrebbe diventare illegale: per abortire le donne potrebbero esser costrette a viaggiare alla ricerca di centri dove interrompere la gravidanza.

Con l’ultimo annuncio Gucci si unisce a un crescente numero di marchi che hanno preso posizione sui rischi a cui stanno andando incontro i diritti riproduttivi delle donne. La scorsa settimana si è fatta avanti la Levìs con una iniziativa analoga grazie alla quale i dipendenti potranno essere rimborsati delle spese di viaggio per spese sanitarie «comprese quelle legate alla salute riproduttiva e all’aborto».



Non è la prima volta che Gucci si schiera su posizioni pro-choice: nel maggio 2019, presentando a Roma la sua collezione cruise, Alessandro Michele aveva mandato in passerella numerosi capi con messaggi allusivi all’aborto e ai diritti delle donne: tra questi un abito da sera con un utero ricamato in posizione strategica e una giacca con il logo «My Body, My Choice» sulla schiena.