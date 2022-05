La Pussy Riot Maria Alyokhina fugge dalla Russia

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Maria Alyokhina, una delle componenti delle Pussy Riot, è riuscita a fuggire dalla Russia, dove era scomparsa e dichiarata latitante dall'aprile scorso. Lo ha detto il suo avvocato all'agenzia Interfax. Secondo il New York Times, la donna, che si nascondeva nell'appartamento di un'amica a Mosca, sarebbe riuscita a fuggire travestendosi da addetta per la consegna del cibo a domicilio e poi è arrivata in Lituania. Alla fine di aprile un tribunale di Mosca aveva ordinato la carcerazione della Alyokhina per avere violato i termini della libertà vigilata a cui era stata condannata nel settembre del 2021. Ma lei si era resa irreperibile. (ANSA).