Usa: stato Ny stanzia 35 milioni per fondo emergenza aborto

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Lo stato di New York stanzia 35 milioni di dollari per un fondo di emergenza per garantire l'accesso all'aborto in caso la Corte Suprema decidesse di annullare la Roe v. Wade. In particolare i fondi andranno alle strutture mediche che praticano l'interruzione di gravidanza per prepararsi all'afflusso di pazienti se tale diritto sarà revocato. "Non scherzate con lo stato di New York - ha detto la governatrice Kathy Hochul -. Stanzieremo risorse per assicurarci che i nostri medici abbiano ciò che serve per garantire quelli che sono diritti umani fondamentali". La misura è stata criticata soprattutto dalla New York State Catholic Conference, la quale l'ha definita "un serio uso improprio di risorse statali nonché un insulto a milioni di newyorkesi contro l'aborto". Parte dei fondi servirà anche a garantire la sicurezza delle strutture che praticano l'aborto. (ANSA).