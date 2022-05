Pnrr: Decaro, "con aumenti servono più risorse per opere"

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - "Pnrr da rivedere alla luce dei rincari e della 'crisi energetica'? In realtà vanno aggiunte delle risorse perché ad oggi, con gli aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia, le opere pubbliche che ci sono state finanziate non possono essere realizzate: i costi perché sono aumentati e rischiamo di non dare attuazione compiuta a quelle opere". Così ad Ancona il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, rispondendo all'ANSA, a margine Assemblea annuale di Anci Marche, guidata dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, su "Comuni oggi: problematiche, prospettive e azioni comuni per il presente e il futuro degli enti locali" alla quale partecipa, tra gli altri, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "E' un tema l'attenzione del governo - ha aggiunto Decaro a proposito dell'eventuale aumento di risorse - Abbiamo già ottenuto una norma che ci permette di fare le modifiche in corso d'opera rispetto ai contratti già stipulati per le cosiddette 'variazioni prezzi', contemporaneamente chiediamo al governo di mettere altre risorse per farci il completare quelle opere che ci sono già state finanziate e che ci aiuteranno, come dire, a cambiare la vita in meglio delle comunità che noi sindaci abbiamo l'onore di amministrare". (ANSA).