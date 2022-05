Capo Pentagono sente ministro difesa russo, cessate fuoco

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Il capo del pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu durante il quale ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina e messo in evidenza l'importanza di preservare canali di comunicazione. Lo afferma il Pentagono. Si tratta della prima chiamata dall'inizio della guerra in Ucraina. (ANSA).