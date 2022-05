Caso camici, Fontana: 'Sempre avuto fiducia nella giustizia'

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Sono felice. Felice innanzitutto per aver tolto un peso enorme ai miei figli e a mia moglie. E poi i lombardi, tutti quei lombardi, e sono moltissimi, che mi hanno sempre sostenuto": lo dice il governatore lombardo Attilio Fontana dopo il proscioglimento nel 'Caso camici'. "Condivido con loro la soddisfazione di vedere riconosciuta la mia onestà e la mia volontà di agire sempre, solo e comunque per il bene dei miei cittadini. E infine un ringraziamento enorme ai miei legali, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, per il grande lavoro che ci ha consentito di avere giustizia. Giustizia nella quale ho sempre avuto fiducia". (ANSA).