Caso camici: gup Milano, Fontana prosciolto con altri 4

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è stato prosciolto "perché il fatto non sussiste" con altre 4 persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il caso dell'affidamento nell'aprile 2020 da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama, società del cognato Andrea Dini. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori. (ANSA).