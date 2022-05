Covid: calo record contagi in Gb, senza restrizioni

(ANSA) - LONDRA, 13 MAG - Entra nel secondo mese di fila il calo dei contagi da Covid-19 nel Regno Unito, dopo il rimbalzo alimentato dalle varianti Omicron, con una stima sul totale d'infezioni che torna al livello più basso da prima di Natale del 2021 secondo gli ultimi dati aggiornati dell'Office for National Statistics (Ons). La diminuzione censita si consolida in tutte e 4 le nazioni del Regno (con una somma calcolata al 7 maggio di 1,5 milioni di casi, sintomatici e non, contro i 2 milioni della settimana precedente, e con una curva confermata nettamente al ribasso anche dei ricoveri ospedalieri e dei morti) in un Paese che pure ha ormai abolito da inizio anno tutte le principali restrizioni: revocando fra l'altro l'obbligo legale dell'uso della mascherina ovunque. Secondo gli specialisti, la tendenza è favorita dalla risposta immunitaria creata dalle guarigioni e dalle vaccinazioni di massa: arrivate a circa il 90% della popolazione over 12 con due dosi; a quasi il 70% con tre; e offerte ora da diverse settimane come quarta dose a tutti gli ultra 75enni e agli immunodepressi di ogni età residenti sull'isola. (ANSA).