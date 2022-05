Di Maio,Italia sostiene con forza Finlandia-Svezia in Nato

(ANSA) - OLDENBURG IN HOLSTEIN, 13 MAG - L'Italia sostiene con forza l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Siamo ben lieti di accoglierli nell'Alleanza, un'Alleanza che ha garantito la pace per decenni", ha aggiunto il titolare della Farnesina parlando a margine del G7 in Germania. (ANSA).