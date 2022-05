Due accoltellati nella notte in zona movida di Milano

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Due accoltellamenti, uno dei quali grave, sono accaduti la notte scorsa lungo i Navigli, tra le zone più note della movida milanese. Il primo intorno alle 4.30, lungo l'Alzaia Naviglio grande. Ad essere ferito un ragazzo di 26 anni, che è stato portato all'Humanitas di Rozzano in condizioni non gravi. Più serie quelle di un 28enne che, poco più di un'ora dopo, è stato accoltellato al torace in Ripa di Porta Ticinese ed è stato trasportato al Policlinico. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Milano. (ANSA).