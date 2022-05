Giornata in ricordo delle vittime di Linate. Campari (Lega): giuste le parole del Papa

“In occasione della Giornata nazionale 'Per non dimenticare', istituita per ricordare le vittime del tragico incidente di Linate, sono state perfette le parole del Santo Padre a sostegno del comparto del volo, settore strategico per il nostro Paese. L’aviazione serve a creare unione, anche tra persone lontane tra loro. La benedizione di Papa Francesco è importante, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo nell’attuale quadro geopolitico internazionale”. Sono parole del senatore della Lega Maurizio Campari. Nella tragedia di Linate persero la vita anche tre parmigiani: Andrea Campanini, Mario Rossi e Peppino Salati.