La nuova avventura di Donald Trump, diventa un motivatore

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Donald Trump si lancia in una nuova avventura e veste i panni del motivatore. In eventi che appaiono simili ai suoi comizi ma che sono invece a pagamento, l'ex presidente - riporta Axios - si rivolge al pubblico utilizzando le stesse modalità con cui è riuscito a stregare gli elettori e ad arrivare alla Casa Bianca. La differenza sta però nel compenso che incassa a ogni suo intervento. Di recente il tycoon ha partecipato a una serie di eventi di American Freedom Tour i cui biglietti costavano fino a 5.000 dollari. L'industria dei motivatori negli Usa vale circa 2 miliardi di dollari l'anno e raggiunge centinaia di migliaia di americani, creando per Trump un'occasione per ampliare il suo pubblico di elettori nel caso in cui dovesse decidere di candidarsi per il 2024. (ANSA).