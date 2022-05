Università Pennsylvania conferisce laurea ad honorem a Zelensky

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è stato insignito della laurea ad honorem in scienze dal Manor College di Jenkintown, in Pennsylvania. "Il board dell'ateneo ha osservato la profondità, la compassione e il coraggio della leadership del presidente Zelensky durante questa guerra inutile dell'autoritarismo russo", ha commentato il presidente del Manor College, il dottor Jonathan Peri. Peri ha poi concluso sostenendo che "l'umanitarismo del presidente Zelensky e la cura per il popolo ucraino non hanno eguali nel mondo contemporaneo". L'università della Pennsylvania è solo l'ultimo dei 27 atenei statunitensi ad aver conferito questo titolo al presidente ucraino. (ANSA).