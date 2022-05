Caldo record nel Nord dell'India, a Delhi fino a 48 gradi

(ANSA) - NEW DELHI, 14 MAG - Non accenna a placarsi il calore estremo che da settimane coinvolge il nord dell'India e la capitale Delhi. Dopo alcuni giorni di relativa tregua, ieri il termometro ha raggiunto nuovamente i 46 gradi in varie zone, con le minime mai sotto i 28, mentre il Dipartimento Meteorologico prevede un ulteriore innalzamento nel corso del fine settimana, fino a 48 gradi. Secondo un rapporto shock di Greenpeace la temperatura massima media salirà di cinque gradi entro la fine del secolo, e i 48 gradi a Delhi diventeranno la norma estiva. Lo studio segnala i rischi per le fasce più povere della popolazione, che soffriranno maggiormente per queste condizioni climatiche estreme. (ANSA).