Comunali: Catanzaro, in corsa 6 candidati e 23 liste +RPT+

(ANSA) - CATANZARO, 14 MAG - Sei candidati a sindaco e 23 liste in corsa, per un totale di oltre 700 aspiranti consiglieri. Hanno preso forma, alla scadenza del termine per la presentazione delle compagini, all'interno di Palazzo de Nobili, sede del Municipio, i contorni del confronto elettorale in programma il 12 giugno a Catanzaro dove quasi 74 mila elettori torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare l'assemblea civica del capoluogo calabrese. La coalizione di centrodestra si presenta divisa malgrado estenuanti settimane di tavoli e vertici. Da una parte infatti ci sono Fi e Lega (presente con due liste che fanno riferimento al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso), che si ritrovano - senza nome e simbolo - sulle posizioni di un candidato civico ex Pd, Valerio Donato, sostenuto anche da esponenti del centrosinistra e da Italia Viva, e dall'altra Fratelli d'Italia che si muoverà in solitaria schierando la vicecapogruppo alla Camera, Wanda Ferro con l'endorsement del sindaco uscente Sergio Abramo in carica per 20 degli ultimi 25 anni. A contendersi la carica di primo cittadino ci saranno Nino Campo, imprenditore, sostenuto da Catanzaro Oltre; Francesco Di Lieto, avvocato e vicepresidente nazionale del Codacons, espressione della sinistra antagonista, sostenuto dalla lista "Osiamo Insieme"; Donato, docente dell'Università Magna Graecia, ex Pd, che potrà contare sul sostegno di dieci liste: Alleanza per Catanzaro e Prima L'Italia (RPT Prima l'Italia) (di ispirazione della Lega), Riformisti Avanti, Catanzaro Azzurra (di ispirazione Fi), Italia al centro, Fare per Catanzaro, Catanzaro prima di tutto (RPT Catanzaro Prima di tutto), Progetto Catanzaro, Rinascita, Volare Alto. E ancora: Nicola Fiorita, docente all'Università della Calabria, candidato sindaco di centrosinistra, con cinque liste: Pd, M5s, Cambiavento, Mò - Fiorita Sindaco, Catanzaro Fiorita; Wanda Ferro, deputata e coordinatrice regionale di FdI, sostenuta da un'unica Lista "Giorgia Meloni- FdI, e Antonello Talerico, avvocato e presidente del Consiglio provinciale dell'ordine sostenuto da cinque liste: Io scelgo Catanzaro, Catanzaro al Centro, Noi con l'Italia, Officine del Sud, Azione popolare. (ANSA).