Covid: Marche, +1.009 casi, prosegue calo incidenza, 4 decessi

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - Contagi covid e incidenza in calo nelle Marche dove sono stati rilevati nell'ultima giornata 1.009 nuovi casi, il tasso di incidenza cumulativo prosegue la sua discesa e arriva a scende a 551,46 su 100mila abitanti (ieri 573,90). In aumento i ricoveri, che sono 124 (+4), quattro i decessi, secondo l'aggiornamento della Regione. I positivi sono il 33,8% dei 2.981 test diagnostici (su 3.470 tamponi totali). Sono 326 i casi registratati ad Ancona e provincia, seguita da Pesaro Urbino con 194, Macerata con 193, Ascoli Piceno con 139, Fermo con 115, oltre a 42 casi di fuori regione. Le fasce di età dove il virus circola maggiormente sono 45-59 anni con 243 casi e 25-44 con 233, seguite da 60-69 anni con 148 casi. Dei 124 ricoveri ospedalieri legati al covid, 4 sono in terapia intensiva (+1), 25 in semi intensiva (+3), mentre nei reparti intensivi restano invariati a 95. Con 14 dimessi, secondo i dati della Regione, l'occupazione dei posti letto delle intensive da parte di malati covid aumenta a 1,7%, e quella per l'area medica a 12%. I quattro decessi delle ultime 24 ore fanno salire il totale a 3.883: sono morti 2 uomini e 2 donne, di età compresa tra 81 e 97 anni. Ci sono 8 persone in osservazione nei pronto soccorso, 69 ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi, tra ricoverati e isolamenti, sono 5.587, le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 14.208, di cui 253 con sintomi. (ANSA).