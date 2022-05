Di Maio, serve Ue in prima linea per raggiungere la pace

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "La Nato è un'organizzazione difensiva che in questo momento gestisce la crisi in Ucraina in modo complementare con l'Ue, che deve essere sempre più in prima linea per raggiungere la pace". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine della riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza a Berlino. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che l'Italia sta lavorando con i partner per aprire "un tavolo che coinvolga le istituzioni internazionali ed i Paesi che possono esercitare influenza su Putin e lo convincano a fermare la guerra". (ANSA).