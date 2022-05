Speranza: "Siamo ancora dentro la battaglia ma ci sono anche strumenti nuovi "

«Siamo ancora dentro una battaglia e io non la considero conclusa la battaglia degli ultimi due anni che ci ha visto fronteggiare il Covid. Abbiamo però strumenti nuovi e una nuova capacità di rispondere a questa fase non facile che abbiamo dovuto insieme affrontare. E dentro questa sfida le farmacie sono state al fianco degli italiani e delle istituzioni per provare a dare le migliori risposte possibili». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio in occasione della manifestazione Cosmofarma in corso a Bologna.