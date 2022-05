Bimba di due anni cade in piscina e muore

(ANSA) - BRESCIA, 16 MAG - Una bambina di due anni è morta dopo due giorni di ricovero in rianimazione agli ospedali civili di Brescia dove era stata trasportata venerdì in condizioni disperate dopo essere annegata nella piscina di casa a Lonate del Garda (Brescia). La bambina era a casa della nonna e sono stati proprio i parenti ad accorgersi del corpo in acqua. Immediata la chiamata ai soccorsi e poi il trasferimento in ospedale in condizioni disperate. Questa mattina è avvenuto il decesso. (ANSA).