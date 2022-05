Germania: Cdu, 'siamo di nuovo il primo partito tedesco'

(ANSA) - BERLINO, 16 MAG - "Da ieri la Cdu è tornata al primo posto tra i partiti tedeschi": lo ha detto il leader cristiano-democratico Friedrich Merz, commentando la vittoria del suo partito alle elezioni del Nordreno-Vestfalia, stato più popoloso del paese. Chi sa vincere in questo Land, può vincere in tutta la Germania, ha sottolineato Merz, come riporta Dpa. L'attuale presidente del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wüst, ha ieri raccolto il 35,7% dei voti, conquistando 2,8 punti percentuali in più rispetto al 2017. (ANSA).