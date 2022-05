Pakistan: esplosione a Karachi, morta una donna e 11 feriti

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 MAG - Una donna è morta e altre 11 persone, tra cui tre poliziotti, sono rimaste ferite in un'esplosione nella città meridionale di Karachi, in Pakistan. Secondo la polizia, ad esplodere nell'affollato Bolton Market della città è stato un ordigno esplosivo improvvisato (led), che ha anche danneggiato alcuni veicoli delle forze dell'ordine. Finora, nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Il 12 maggio una persona è stata uccisa e altre 13 ferite in un'altra esplosione di un Ied nell'area di Saddar, sempre a Karachi. Il 26 aprile, tre insegnanti cinesi e un autista pachistano sono morti, mentre un altro cinese è rimasto ferito in un attacco suicida mirato all'interno dell'Università della città. Il Fronte di liberazione del Belucistan (BLF), un gruppo separatista di etnia beluci, ha rivendicato l'attacco. (ANSA).