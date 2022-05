Somalia: Hassan Sheikh Mohamud è il nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Hassan Sheikh Mohamud è il nuovo presidente della Somalia. Il nuovo leader è stato eletto da deputati e senatori che hanno votato sotto una tenda eretta nel perimetro dell'aeroporto di Mogadiscio, posta sotto coprifuoco, dove le forze di sicurezza sono onnipresenti. Mohamud aveva già guidato il paese dal 2012 al 2017. La vittoria per il neopresidente è arrivata dopo un voto-maratona in due turni che coinvolgeva i 36 candidati trasmesso in diretta alla tv. Alla fine i funzionari parlamentari hanno contato più di 165 voti per Hassan Sheikh Mohamud, sufficienti a battere il presidente uscente Mohamed Abdullahi Mohamed detto Farmajo, che insieme al vincitore e altri due candidati si era qualificato per il secondo voto dei parlamentari. (ANSA).