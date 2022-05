Brexit: Johnson, non vogliamo demolire Protocollo ma aggiustarlo

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - Il premier britannico Boris Johnson ha affermato che il suo governo non sta cercando di "demolire" il Protocollo per l'Irlanda del Nord siglato con l'Ue negli accordi post Brexit - dopo l'annuncio al Parlamento di Westminster di una proposta di legge per modificarlo in modo unilaterale che ha scatenato la dura reazione di Bruxelles - ma solamente di "aggiustarlo". E ha precisato che la massima priorità per il Regno Unito è il rispetto degli accordi di pace nel Nord Irlanda e quindi il mantenimento della stabilità politica nella nazione, compromessa dallo scontro tra i due maggiori partiti locali, il repubblicano Sinn Fein e l'unionista Dup, che verte sull'accordo tra Londra e Bruxelles. Accanto alla necessità di "eliminare alcune minori barriere commerciali" con la modifica del Protocollo, Johnson ha anche ribadito la piena volontà di collaborare con l'Ue per trovare al tavolo delle trattative "soluzioni pragmatiche". (ANSA).