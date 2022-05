Covid: Usa approvano dose booster Pfizer per bimbi 5-11 anni

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - La Food and Drug Administration ha autorizzato il booster del vaccino contro il Covid di Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. La somministrazione del booster potrà avvenire almeno 5 mesi dopo l'inoculazione della prima serie completa del vaccino della Pfizer sui bambini. Negli Usa - su 28 milioni di bambini di quell'età - solo 8 milioni hanno ricevuto le necessarie prime due dosi. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa confermeranno con tutta probabilità l'indicazione della Fda. La riunione degli esperti dei Cdc per discutere la questione è prevista per giovedì. (ANSA).