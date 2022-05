Francia: coppia azzecca cinquina, ma sbaglia lotteria

Era venerdì 13 quando la fidanzata di Louis ha giocato i 5 numeri che, insieme, i due giovani studenti avevano scelto per tentare la sorte. Erano quelli giusti, ma Ilda, 21 anni, invece di giocarli su Euromillions li ha puntati sul «Loto».

«Quando me lo ha detto - racconta il fidanzato Louis, 23 anni, a Le Parisien - non ci volevo credere». Per i due, che abitano a Englos, vicino a Lille (nel nord della Francia), sono sfumati oltre 23.000 euro di vincita. Non la somma milionaria che avrebbero vinto con il gioco europeo di Euromillions, ma un gruzzolo che li avrebbe aiutati non poco nella vita quotidiana di studenti-lavoratori.