"Il Comune di Forte Marmi non ha pagato i contributi ad alcuni dipendenti"

«A quanto ammonta e quando è stato contratto il debito che il Comune di Forte dei Marmi (Lucca) ha nei confronti di Inps e Inail per il mancato pagamento dei contributi di alcuni suoi dipendenti e parasubordinati?». Lo chiedono i deputati Iv Camillo D’Alessandro e Maria Teresa Baldini con un’interrogazione al ministro del Lavoro Andrea Orlando.

«Il 30 dicembre del 2021 Inps e Inail hanno emesso il certificato di verifica di regolarità contributiva del Comune di Forte dei Marmi - spiegano in una nota -. Il certificato non risultava regolare: l’ente non aveva versato all’Inps i contributi e accessori ai dipendenti pubblici e ai parasubordinati in servizio presso lo stesso Comune. Il pagamento tardivo comporta senza dubbio un danno in capo all’Inps».

Per D’Alessandro e Baldini «in questo particolare caso poi, trattandosi di un ente pubblico, il mancato o tardivo pagamento, di una somma rilevante che supera gli 80mila euro, potrà comportare un incremento del debito, tale da configurare un danno erariale. Il certificato in esame, poi, non dice a quando risalga il debito e se l’ente locale stia rispettando i parametri vigenti, anche a tutela delle risorse pubbliche e dei lavoratori del Comune di Forte dei Marmi».

Secondo gli esponenti Iv «è singolare che un’impresa privata per poter lavorare con il Comune di Forte dei Marmi debba attestare la regolarità contributiva, quando l’ente locale stesso ne risulta privo».