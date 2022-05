Mosca, 'serve indagine indipendente su strage Bucha'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "La cosa più spaventosa che abbiamo visto durante questa terribile guerra dell'informazione è un'inondazione di bugie, falsi, palcoscenici così terribili che la coscienza umana non può nemmeno immaginare. Mi riferisco, ad esempio, a questa brillante e sanguinosa messa in scena a Bucha, non lontano da Kiev", in cui le truppe russe sono sospettate di avere commesso crimini di guerra: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ha aggiunto che per Mosca è necessaria "un'indagine indipendente e imparziale" per chiarire la situazione sulla tragedia di Bucha. "Kiev - ha concluso Peskov - difficilmente avrebbe potuto realizzare da sola una messa in scena così brillante e sanguinosa a Bucha, ha un esercito di società di pubbliche relazioni che lavorano per lei". (ANSA).