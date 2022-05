Navalny: inizia processo d'appello contro sentenza a 9 anni

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - Un tribunale di Mosca ha iniziato oggi ad esaminare in appello la sentenza di primo grado con cui a marzo è stato condannato a nove anni di reclusione il principale oppositore di Putin, Alexiei Navalny, in un processo ritenuto di matrice palesemente politica. Lo riporta l'Afp, secondo cui Navalny prende parte al processo in videoconferenza dal centro detentivo numero 2 di Pokrov, dove è detenuto. Il 22 marzo l'oppositore è stato condannato con l'accusa di essersi appropriato indebitamente di 4,7 milioni di dollari di donazioni alle sue organizzazioni politiche, ma le accuse sono ritenute di natura politica e arrivano in un momento storico in cui il Cremlino ha inasprito ulteriormente la repressione contro l'opposizione. Alexei Navalny è in carcere dal gennaio del 2021 per un'altra condanna a due anni e mezzo, anch'essa ritenuta di matrice politica. L'oppositore è stato arrestato non appena ha rimesso piede in Russia dalla Germania, dove era stato curato per un avvelenamento con una micidiale neurotossina che aveva fatto temere per la sua vita e per il quale si sospettano i servizi segreti russi. Gli uffici regionali e la Fondazione Anticorruzione di Navalny sono stati dichiarati "estremisti" dalle autorità russe, che continuano a soffocare ogni forma di dissenso nel Paese. (ANSA).