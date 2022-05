Premi: i vincitori del Premiolino di giornalismo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - In occasione della 62ª edizione, la Giuria de 'Il Premiolino' di giornalismo si è riunita a Milano nei giorni scorsi, ha discusso le candidature e proceduto alla votazione. Questi dunque i vincitori dell'edizione 2022 assegnati a un gruppo selezionato di giornalisti della carta stampata, radio, e televisione e dei nuovi media che si sono distinti per l'impegno professionale e per la difesa della libertà di stampa. Gabriele Micalizzi, fotoreporter indipendente da anni in prima linea per i reportage da Mariupol sulla distruzione del teatro e dal sottosuolo delle acciaierie Azovstal trasmessi da Piazza Pulita - La 7; Domenico Iannacone per il programma a puntate di Rai 3 "Che ci faccio qui" ; Luigi Garlando in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci per il libro "Per questo mi chiamo Giovanni" e per la pubblicazione dell'intervista al collaboratore di giustizia, Gaspare Mutolo, sul settimanale Oggi; Francesco Costa, vicedirettore de Il Post per "Morning", la rassegna stampa in formato podcast; Marta Serafini entrata al 'Corriere della Sera' nel 2007 e dal 2015 alla redazione Esteri per il diario di guerra da Odessa; Silvia Sciorilli Borrelli corrispondente per l'Italia del Financial Times per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta e come opinionista sui temi economici; Luca Steinmann per i servizi sulla guerra nel Donbass dal fronte russo per lo Speciale TgLa7 e per La Repubblica e per Limes. Il Premio BMW SpecialMente per l'inclusione sociale, giunto alla sua quarta edizione, è stato assegnato a Fiamma Satta per il programma 'A spasso con te' in onda su Rai 3. La Giuria del 'Premiolino' di giornalismo è composta da: Chiara Beria di Argentine (presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Roberto Olivi per BMW Italia. La cerimonia di premiazione dell'edizione 2022 si svolgerà lunedì 12 settembre presso il Giardino della Triennale di Milano. (ANSA).