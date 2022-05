India, attrice 21enne muore dopo intervento di liposuzione

(ANSA) - NEW DELHI, 18 MAG - Una giovane attrice di Bollywood, protagonista di alcune serie televisive di successo, è morta dopo essersi sottoposta ad un intervento di liposuzione in un centro estetico di Bengaluru. Chethana Raj, 21 anni, si era presentata al centro accompagnata da un amico, che aveva dichiarato di essere un parente e firmato, assieme a lei, la liberatoria per il trattamento. I familiari sono stati colti di sorpresa quando un ospedale pubblico, in cui Chetana era stata trasferita d'urgenza, li ha chiamati, informandoli che la giovane era priva di conoscenza, in pericolo di vita. Trasferita dalla famiglia in un secondo ospedale, la ragazza è morta poco dopo. Il padre, un imprenditore, ha denunciato alla Polizia i responsabili del centro accusandoli di omicidio, per negligenza medica. (ANSA).