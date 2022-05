Usa: produzione armi triplicata, tirano gli acquisti di pistole

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - La produzione di armi negli Stati Uniti è triplicata dal 2000, con un balzo negli ultimi tre anni che testimonia la corsa degli americani ad armarsi. E' quanto emerge da un rapporto del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives pubblicato a tre giorni di distanza dal massacro di Buffalo, dove un diciottenne suprematista armato con una semiautomatica ha ucciso 10 persone. Dal 2009 gli acquisti di pistole stile Glock semiautomatiche, acquistate per difesa personale, hanno superato i fucili negli acquisti. Il rapporto rivela inoltre che le autorità hanno recuperato 19.344 pistole fatte in casa, le cosiddette 'ghost gun' costruite acquistando componenti online, nel 2021, dieci volte di più che nel 2016. La produzione di armi negli States è salita da 3,9 milioni di unità nel 2000 a 11,3 milioni del 2020. (ANSA).