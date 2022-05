Afghanistan: ancora restrizioni contro le donne, in tv con velo

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Si inaspriscono le restrizioni dei talebani nei confronti delle donne afghane. Dopo l'ordine di indossare il velo in pubblico, ora alle presentatrici televisive è stato imposto di coprirsi il viso mentre sono in onda. L'ordine è contenuto in un decreto pubblicato ieri, riferisce un portavoce della Polizia religiosa alla Bbc in pashto. L'annuncio arriva due settimane dopo che a tutte le donne è stato ordinato di indossare il velo in pubblico. In caso contrario dovranno affrontare una punizione. Non solo: è vietato loro di viaggiare senza parenti maschi e le scuole secondarie rimangono chiuse per le ragazze. Il nuovo decreto è stato oggetto di aspre critiche su Twitter, e molti lo definiscono un altro passo dei talebani per promuovere l'estremismo. "Il mondo distribuisce le mascherine per proteggere le persone dal Covid. I talebani le schierano per proteggere le persone dal vedere i volti delle giornaliste. Per i talebani, le donne sono una malattia", ha twittato un attivista. Il canale di notizie privato Shamshad ha pubblicato una foto del suo presentatore che indossa una mascherina e altre immagini simili vengono condivise sui social media in segno di protesta. (ANSA).