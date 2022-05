Incidenti stradali: 20enne cade in fosso, trovato morto dopo ore

(ANSA) - BRESCIA, 19 MAG - Un 20enne è stato trovato morto stamani in un fosso a Orzinuovi, in provincia di Brescia, dopo un incidente stradale avvenuto la notte scorsa. Il giovane non è rientrato a casa la notte scorsa dopo aver trascorso la serata spostandosi in sella alla sua moto. E proprio dalla moto, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, è stato sbalzato all'altezza di una curva finendo nel fosso senza che nessuno, fino a questa mattina, se ne accorgesse. (ANSA).