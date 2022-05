Napoli:disoccupati via da incontro prefettura, tafferugli con Ps

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Momenti di tensione e tafferugli si sono registrati a Napoli tra i disoccupati e le forze dell'ordine dopo che i rappresentanti dei due movimenti '7 novembre' e 'Cantiere 167 Scampia', hanno abbandonato il tavolo interistuituzionale organizzato in prefettura per cercare soluzioni alle loro vertenze. "Abbiamo abbandonato il tavolo - si legge in una nota congiunta dei due movimenti - perche' dopo anni di precariato e dopo mesi di attesa per la convocazione dell'incontro non ci e' stata proposta alcuna soluzione". Il corteo dei disoccupati si e' diretto sul lungomare dopo alcuni tafferugli con gli agenti e stanno ora bloccando l'accesso veicolare alla Galleria Vittoria. (ANSA).