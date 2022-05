Draghi: "Ho chiesto a Putin la pace, mi ha risposto che non è il momento"

"L'ultima volta che ho parlato con Putin ho iniziato dicendo "la chiamo perché voglio parlare di pace" e mi ha detto non è il momento. 'La chiamo perché vorrei ci fosse un cessate il fuoco, non è il momento'. 'La chiamo perché forse solo voi due potete risolvere la questione...non è il momento'. Parlando con Biden gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vorrebbe sentire una parola e il suggerimento ha avuto più fortuna perché l’indomani non lui, ma il ministro della Difesa americano e quello russo si sono sentiti". Così il premier Mario Draghi, nel suo intervento alla Scuola Secondaria Inferiore "Dante Alighieri" di Sommacampagna.

"I cittadini russi non sono colpevoli per quello che fa il loro governo, sono come noi e non li dobbiamo considerare come nemici".

"Grazie al rispetto delle regole e soprattutto ai vaccini, io spero proprio che con l’anno prossimo non ci sia più bisogno delle mascherine. Spero proprio che la pandemia non ritorni". Così il premier Mario Draghi, nel suo intervento alla Scuola Secondaria Inferiore "Dante Alighieri" di Sommacampagna. "So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme. Stare insieme aiuta a capire chi siete, con amore, con bontà, con allegria. Vi dovete divertire", ha aggiunto.